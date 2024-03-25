Жителей Таиланда и туристов предупредили о штормах и жаре

Жителей Таиланда и туристов предупредили об ухудшении погодных условий в стране.

Жителей Таиланда и туристов предупредили об ухудшении погодных условий в стране.

Как передает Report, об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на Метеорологический департамент Таиланда.

Отмечается, что в 27 провинциях Таиланда, включая Бангкок и Паттайю, прогнозируются грозы, штормы и сильные ливни. Также синоптики ожидают аномальное повышение температуры в стране, до 40 градусов.

Кроме того, смог будет наблюдаться в северном, северо-восточном и центральном регионах страны, включая столицу Бангкок.