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Жителей Таиланда и туристов предупредили о штормах и жаре

Жителей Таиланда и туристов предупредили о штормах и жаре Жителей Таиланда и туристов предупредили об ухудшении погодных условий в стране.
Туризм
25 марта 2024 г. 17:55
Жителей Таиланда и туристов предупредили о штормах и жаре

Жителей Таиланда и туристов предупредили об ухудшении погодных условий в стране.

Как передает Report, об этом сообщает The Thaiger со ссылкой на Метеорологический департамент Таиланда.

Отмечается, что в 27 провинциях Таиланда, включая Бангкок и Паттайю, прогнозируются грозы, штормы и сильные ливни. Также синоптики ожидают аномальное повышение температуры в стране, до 40 градусов.

Кроме того, смог будет наблюдаться в северном, северо-восточном и центральном регионах страны, включая столицу Бангкок.

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