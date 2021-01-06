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Желающие посетить Азербайджан должны учесть ряд правил

Желающие посетить Азербайджан должны учесть ряд правил Посещающие Азербайджан в период пандемии COVID-19 должны соблюдать ряд правил
Туризм
6 января 2021 г. 15:43
Желающие посетить Азербайджан должны учесть ряд правил
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Посещающие Азербайджан в период пандемии COVID-19 должны соблюдать ряд правил.

Как передает Report, согласно утвержденным Кабинетом министров "Временным правилам по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджане в период коронавирусной пандемии (COVID-19)”, пассажиры, прошедшие тест на COVID-19 за 48 часов до вылета и имеющие отрицательный результат, допускаются к полету и обеспечиваются соответствующей справкой.

Расходы на обследование несут сами пассажиры. Однако для граждан Азербайджана на внутренних рейсах обследования проводятся бесплатно.

Проверка справок и внесение соответствующих записей осуществляется медицинским персоналом, работающим на входе в терминалы. Регистрация пассажиров на рейс и посадка в воздушное судно осуществляется на основании этих справок.

При пограничном контроле, граждане Азербайджана, не сумевшие предоставить такую справку, помещаются на двухнедельный карантин, а граждане иностранных государств не допускаются на территорию страны и отсылаются обратно тем же рейсом за счет авиаперевозчика.

Граждане Азербайджана и иностранных государств, предоставившие справку о негативных результатах теста на выявление COVID-19 для въезда на территорию Азербайджана и посадки на самолет на внутренних рейсах, а также прошедшие соответствующее обследование и тестирование после въезда в аэропорт страны, могут быть освобождены от двухнедельного карантина.

На территории аэропорта и во время полета обязательно использование медицинских масок. В целях предотвращения скопления людей встречающим и провожающим запрещен вход в терминал.

Лица с температурой выше 37,5 градусов не допускаются в аэровокзальный комплекс, направляются в медпункт при входе в аэропорт, при выявлении подозрений на COVID-19 направляются на специальном автомобиле в соответствующее медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Об этом информируется представитель авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь пассажир.

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