Ждет ли возрождение туристический сектор Азербайджана?

"Полагаю, что в этих условиях до марта 2021 года в туристическом секторе не будет оживления"

Учитывая продолжение пандемии коронавируса (COVID-19) и ситуацию в Карабахе, в настоящее время мы не можем говорить об оживлении в туристическом секторе.

Об этом Report сказал председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Ахмед Гурбанов.

"Пандемия ограничила въезд-выезд из туристических регионов"

В результате второй волны пандемии въезд-выезд из регионов был ограничен. Большинство этих мест являются туристическими районами. Поэтому возрождение зимнего туризма не наблюдается. Хотя у людей есть желание отдохнуть, но существующие условия не позволяют этого сделать. Если количество инфицированных коронавирусом снизится, а количество поездок в регионы увеличится, мы сможем говорить о зимнем туризме.

По словам Гурбанова, в настоящее время возможности отдыха граждан страны за рубежом ограничены: "Как вы знаете, есть только авиарейсы в направлении Турции. Люди могут летать за границу на определенных условиях. Поэтому мало кто планирует отдых за рубежом".

"У нас есть планы по Карабаху"

Председатель AzTA также указал на наличие планов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана: "Об эффективности туризма на этих территориях можно будет говорить после того, как в Карабахе будет создана инфраструктура. В своем выступлении президент страны также коснулся этих вопросов. Вероятно, в ближайшем будущем мы станем свидетелями притока туда как местных, так и иностранных туристов. Учитывая климатические условия деоккупированных территорий, мы можем развивать там все виды туризма".

По его словам, уже предпринимаются шаги в этом направлении: "К примеру, мы уже начали новый проект и создали рабочую группу. Эксперты по туризму, входящие в группу, будут работать над изучением и реализацией туристического потенциала Карабаха. Будут разработаны новые туристические маршруты. Война в регионе только закончилась. Пока туристам можно показывать следы военных действий – подбитый танк и пр.".

"Следует подождать до марта следующего года"

Руководитель одной из туристических компаний в Азербайджане Агиль Агаларов полагает, что для возрождения сектора необходимо подождать до марта следующего года: "Пока редко у кого есть желание лететь в Турцию (Стамбул). Из Баку есть прямой рейс только в этом направлении, а цена значительно выше, чем раньше. Летают только те, кто вынужден это делать по работе. По другим направлениям у нас нет заказов. Ранее в это время мы организовывали туры в основном в российские города Москва и Сочи, а также в Дубай, ОАЭ. Помимо полетов, приостановлены и автобусные туры. Полагаю, что в этих условиях до марта 2021 года в туристическом секторе не будет оживления".