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Все больше российских туристов посещают Грузию через Азербайджан

Все больше российских туристов посещают Грузию через Азербайджан

С 22 по 29 июля 3 974 российских граждан посетили Грузию через Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в исследовании подразделения TBC Research банка TBC.

Количество российских туристов, отправившихся в Грузию через Азербайджан, увеличилось на 1,6% в годовом исчислении.

В четвертую неделю июля соседнюю страну посетили 53 682 российских граждан, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство российских туристов - 50 062 человека – отправились в Грузию сухопутным путем. Этот показатель увеличился на 14,8%.

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