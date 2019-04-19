Возросло число посетивших Азербайджан граждан Грузии

В прошлом месяце Азербайджан посетил 62 791 гражданин Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежемесячных статистических данных министерства внутренних дел Грузии.
По сравнению с февралем, количество посетивших Азербайджан граждан Грузии увеличилось на 10 038 человек или 19%. В марте Азербайджан стал второй после Турции страной, наиболее посещаемой гражданами Грузии.
В прошлом месяце число посетивших Турцию граждан Грузии составило 146 843 человека. Из них 20 лицам запретили въезд в страну.
Третьей наиболее посещаемой в марте гражданами Грузии страной стала Армения. В прошлом месяце ее посетили 26 377 граждан Грузии.
Cəmilə BabayevaАвтор новости