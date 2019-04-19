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Возросло число посетивших Азербайджан граждан Грузии

Возросло число посетивших Азербайджан граждан Грузии

В прошлом месяце Азербайджан посетил 62 791 гражданин Грузии. 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежемесячных статистических данных министерства внутренних дел Грузии. 

По сравнению с февралем, количество посетивших Азербайджан граждан Грузии увеличилось на 10 038 человек или 19%. В марте Азербайджан стал второй после Турции страной, наиболее посещаемой гражданами Грузии. 

В прошлом месяце число посетивших Турцию граждан Грузии составило 146 843 человека. Из них 20 лицам запретили въезд в страну. 

Третьей наиболее посещаемой в марте гражданами Грузии страной стала Армения. В прошлом месяце ее посетили 26 377 граждан Грузии. 

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