Возросло число посетивших Азербайджан граждан Грузии

В прошлом месяце Азербайджан посетил 62 791 гражданин Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежемесячных статистических данных министерства внутренних дел Грузии.

По сравнению с февралем, количество посетивших Азербайджан граждан Грузии увеличилось на 10 038 человек или 19%. В марте Азербайджан стал второй после Турции страной, наиболее посещаемой гражданами Грузии.

В прошлом месяце число посетивших Турцию граждан Грузии составило 146 843 человека. Из них 20 лицам запретили въезд в страну.

Третьей наиболее посещаемой в марте гражданами Грузии страной стала Армения. В прошлом месяце ее посетили 26 377 граждан Грузии.