Вновь сформировано правление "Ассоциации туристических агентств Азербайджана"

Состоялась Вторая генеральная ассамблея общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана".

Состоялась Вторая генеральная ассамблея общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана".

Как сообщает Report, на мероприятии вновь было сформировано правление Ассоциации.

Так, Ахмед Гурбанов избран заместителем председателя, Гудрат Гаджиев, Ибрагим Алиев, Вефа Джавадова, Ильмир Исмаилов, Рауль Фараджов, Музаффар Аббасов и Чингиз Мурсалов - членами правления.

Новый председатель Ассоциации Гёйдениз Гахраманов отметил, что организация будет активно работать в направлении восстановления и развития туризма страны, а также его популяризации в мире.

Г.Гахраманов выразил благодарность Государственному агентству по туризму и Азербайджанскому бюро по туризму, оказывающим большую поддержку ассоциации со дня ее создания.