Власти Турции предложили перенести начало туристического сезона

Власти Турции предложили отелям перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за коронавируса. Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала NTV.

"Когда происходит активное распространение коронавируса, разумно перенести на конец апреля поступающие из-за границы запросы туроператоров. Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом – это правильное решение в сложившихся условиях. Отелям нужно открыть сезон не в марте, а к концу апреля.

В течение недели мы объявим меры по поддержке турбизнеса в связи с неизбежными потерями, связанными с ограничениями туристической деятельности из-за дополнительных мер", – заявил министр.

Эрсой отметил, что ведомство переносит мероприятия в сфере культуры и туризма на май.