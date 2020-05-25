Наверх

Власти Испании отменят с 1 июля карантин для иностранных туристов

Власти Испании отменят с 1 июля карантин для иностранных туристов

Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе кабмина страны.

Там уточнили, что "правительство отменит карантин для иностранных туристов 1 июля". "Это решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции", - добавили в кабмине.

С 15 мая все прибывающие в Испанию из-за рубежа должны находиться на карантине в течение 14 дней из-за пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!