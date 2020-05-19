​Вход на туристические объекты Азербайджана будет бесплатным

Храм Атешгях https://report.az/storage/news/7903000c61161560c81e62f9f41dc30e/9924161e-a0b9-4fee-937b-a48dbf4a5063_292.jpg

Государственное агентство по туризму в целях поддержки развития внутреннего туризма, а также по случаю праздника Рамазан, Дня Республики и Международного дня защиты детей с 19 мая по 2 июня организует бесплатный вход на некоторые туристические объекты в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Отмечается, что посетители могут бесплатно посещать нижеуказанные объекты туризма при условии соблюдения социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил:

Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янар Даг";

Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях";

Государственный историко-культурный заповедник "Лагич";

Шекинский историко-краеведческий музей;

Шекинский музей народного прикладного искусства.