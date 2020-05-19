Наверх

Вход на туристические объекты Азербайджана будет бесплатным

​Вход на туристические объекты Азербайджана будет бесплатным

Храм Атешгях

Государственное агентство по туризму в целях поддержки развития внутреннего туризма, а также по случаю праздника Рамазан, Дня Республики и Международного дня защиты детей с 19 мая по 2 июня организует бесплатный вход на некоторые туристические объекты в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Отмечается, что посетители могут бесплатно посещать нижеуказанные объекты туризма при условии соблюдения социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил:

Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янар Даг";

Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях";

Государственный историко-культурный заповедник "Лагич";

Шекинский историко-краеведческий музей;

Шекинский музей народного прикладного искусства.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!