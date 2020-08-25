В Турции для зараженных COVID-19 туристов выделят комнаты-изоляторы

Министерство туризма и культуры Турции ужесточило требования к отелям.

Министерство туризма и культуры Турции ужесточило требования к отелям.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с 24 августа все объекты размещения, вне зависимости от того, получили ли они "сертификат здоровья" или нет, обязаны выделить часть номерного фонда под размещение туристов с коронавирусом.

Количество комнат-изоляторов будет варьироваться в зависимости от номерного фонда. Они будут располагаться на одном этаже и в отдельном блоке, чтобы минимизировать потенциальные контакты с другими отдыхающими.

Туристы, у которых диагностирован коронавирус, и для его лечения не требуется госпитализация, смогут остаться в отеле в комнате-изоляторе вместе с родственниками или другими сопровождающими. Покидать помещение запрещено.

Их обеспечат едой и напитками, будут убирать номер. Продукты, которые будут использоваться для туристов в изоляции, будут храниться отдельно.