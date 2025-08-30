    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    В Шувеляне открылись новые общественные пляжи

    Туризм
    • 30 августа, 2025
    • 12:28
    В Шувеляне открылись новые общественные пляжи

    В поселке Шувелян Хазарского района созданы новые общественные пляжи.

    Как сообщает Report, их обустройство стало ответом на многочисленные обращения граждан, поступившие в начале сезона.

    Мониторинг показал, что на ряде пляжей санитарное состояние, инфраструктура и организация уборки не соответствовали нормам. По поручению Кабинета министров в Шувеляне оборудованы три бесплатные общественные пляжи общей площадью 15,3 га.

    На территории установлены деревянные настилы, санитарные узлы, футбольные и волейбольные площадки, детские игровые зоны, навесы, зонты от солнца и другое необходимое оборудование.

    В летний сезон, который считается пиком внутреннего и въездного туризма, на Азербайджан приходится до 32 % иностранных поездок, а среди туристов из стран СНГ особым спросом пользуется пляжный отдых. По данным последних лет, около 40 % из более чем 20 млн поездок, совершаемых местными жителями в год, приходится именно на летние месяцы.

    В целом в Азербайджане действует свыше 200 пляжей, из которых 80 % расположены в Баку и на Абшеронском полуострове.

    Азербайджан   Абшерон   общественные пляжи   туризм  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Şüvəlanda yeni ictimai çimərliklər yaradılıb

    Последние новости

    12:44

    Из Агдама запустят автобусные рейсы в другие освобожденные территории Азербайджана

    Инфраструктура
    12:39
    Фото

    Бакинский центр мультикультурализма и комитет ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    12:34

    Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООН

    Другие страны
    12:28

    В Шувеляне открылись новые общественные пляжи

    Туризм
    12:26

    В Лянкяране вынесен приговор по делу об убийстве 23-летней давности

    Происшествия
    12:17
    Фото

    Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    12:13

    Билеты на поезд Баку-Агдам распроданы за три дня

    Инфраструктура
    12:04

    В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсов

    Другие страны
    12:03

    Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье Каспия

    Инфраструктура
    Лента новостей