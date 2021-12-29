В Шеки проложены горные маршруты для туристов

Шекинская организация по менеджменту дестинаций завершила разметку пешеходных троп (хайкинг) общей протяженностью 26 км, которые были начаты в 2020 и 2021 годах и охватывают 4 различных направления.

Шекинская организация по менеджменту дестинаций завершила разметку пешеходных троп (хайкинг) общей протяженностью 26 км, которые были начаты в 2020 и 2021 годах и охватывают 4 различных направления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На первом этапе обозначена древняя тропа, соединяющая Верхний караван-сарай и “Гюллютепе”, на втором этапе введен в эксплуатацию горный маршрут, соединяющий Ханский дворец, Хан Яйлагы и водопад Гурджан.

На этих маршрутах туристы получат возможность увидеть прекрасные виды Шеки, исторический минарет разрушенной мечети, вымощенные камнем дороги, дом-музей поэта Бахтияра Вагабзаде, деревья скумпии, имеющие особое значение для шекинской культуры.

Кроме того, были обозначены и введены в эксплуатацию 2 маршрута, соединяющих Ханский дворец и Хан Яйлагы. Один из них проходит в Государственном историко-архитектурном заповеднике ”Юхары Баш“ через территорию под названием ”Первый район“, а другой - через ущелье, известное под названием ”Чатгал". На маршрутах указаны удобные места для кемпинга, а также информация о маршрутах и родниках обозначена стрелками и на табличках.