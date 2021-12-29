О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Шеки проложены горные маршруты для туристов

В Шеки проложены горные маршруты для туристов Шекинская организация по менеджменту дестинаций завершила разметку пешеходных троп (хайкинг) общей протяженностью 26 км, которые были начаты в 2020 и 2021 годах и охватывают 4 различных направления.
Туризм
29 декабря 2021 г. 16:12
В Шеки проложены горные маршруты для туристов
0 : 00
0 : 00

Шекинская организация по менеджменту дестинаций завершила разметку пешеходных троп (хайкинг) общей протяженностью 26 км, которые были начаты в 2020 и 2021 годах и охватывают 4 различных направления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

На первом этапе обозначена древняя тропа, соединяющая Верхний караван-сарай и “Гюллютепе”, на втором этапе введен в эксплуатацию горный маршрут, соединяющий Ханский дворец, Хан Яйлагы и водопад Гурджан.

На этих маршрутах туристы получат возможность увидеть прекрасные виды Шеки, исторический минарет разрушенной мечети, вымощенные камнем дороги, дом-музей поэта Бахтияра Вагабзаде, деревья скумпии, имеющие особое значение для шекинской культуры.

Кроме того, были обозначены и введены в эксплуатацию 2 маршрута, соединяющих Ханский дворец и Хан Яйлагы. Один из них проходит в Государственном историко-архитектурном заповеднике ”Юхары Баш“ через территорию под названием ”Первый район“, а другой - через ущелье, известное под названием ”Чатгал". На маршрутах указаны удобные места для кемпинга, а также информация о маршрутах и родниках обозначена стрелками и на табличках.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMountain hiking routes for tourists established in Azerbaijan's Shaki
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəki şəhərində turistlər üçün dağ gəzinti marşrutları istifadəyə verilib

Экслюзивные новости

Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi