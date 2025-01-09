В Шахдаге состоялась церемония открытия Кубка мира по ски-альпинизму

В Шахдаге состоялась церемония открытия Кубка мира по лыжному альпинизму.

В Шахдаге состоялась церемония открытия Кубка мира по лыжному альпинизму (ски-альпинизму - ред.).

Как сообщает северное бюро Report, соревнования, организуемые Международной федерацией лыжного альпинизма, Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и Туристическим центром "Шахдаг", пройдут с 10 по 13 января при поддержке Министерства молодежи и спорта.

В состязаниях примут участие спортсмены из 26 стран. Атлеты будут соревноваться 10 января в спринте, 11 января в вертикальной гонке и 13 января в индивидуальной гонке.

Азербайджан на соревнованиях представляют Назрин Гарибова и Сеид Садреддинов.