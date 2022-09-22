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В село Дашалты организуют маршруты экотуризма

В село Дашалты организуют маршруты экотуризма Государственное агентство по туризму планирует создать маршруты экотуризма в село Дашалты Шушинского района.
Туризм
22 сентября 2022 г. 16:22
В село Дашалты организуют маршруты экотуризма

Государственное агентство по туризму планирует создать маршруты экотуризма в село Дашалты Шушинского района.

Об этом Report сказала заместитель председателя структуры Азада Гусейнова.

"Планируется организовать различные пешие дорожки в село Дашалты, а также исследовать и изучить пешую дорожку, соединяющую эту территорию с городом Шуша. Возможности экотуризма Дашалты широки. Концептуально мы проработали этот вопрос, но его реализация не полностью зависит от нас, потому что с точки зрения безопасности это должно быть согласовано с другими структурами. В будущем мы будем стараться, чтобы в этом направлении была проделана реальная работа", - отметила она.

По словам А.Гусейновой, одним из важных вопросов в настоящее время является продвижение города Шуша как места культурного туризма: "Шуша со своим богатым культурным наследием является культурной столицей Азербайджана. В настоящее время первым из планов с точки зрения туризма является развитие города Шуша как культурного пространства. Различные структуры уже проводят совместные туры в Шушу".

Спецпредставитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов ранее заявил, что на въезде в город – в селе Дашалты будут построены туристические центры, что повысит туристический потенциал города Шуша.

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Версия на азербайджанском языке Daşaltı kəndinə ekoturizm marşrutları yaradılacaq 

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