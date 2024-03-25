В России цены на авиабилеты в экономклассе резко выросли

Средние цены на авиабилеты на рейсы по России существенно выросли в первые два месяца текущего года.

Средние цены на авиабилеты на рейсы по России существенно выросли в первые два месяца текущего года.

Как передает Report, об этом следует из данных индекса цен Росстата. Так, в январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился - цены поднялись уже на 42%, до отметки в 7 244 руб. (134 маната) за перелет в экономклассе в расчете на 1 тыс. км полета.

Февральская средняя цена уже превысила цену в пик авиационного сезона в 2022 году (в июле того года она поднялась до отметки в 6 621 руб.,122 маната за 1 тыс. км полета). Традиционно в летние месяцы билеты дорожают в связи с повышенным спросом. Например, в июле прошлого года средняя цена на перелет составила 7 638,95 руб. (141 манат)на 1 тыс. км.

При этом месячная динамика средних цен в феврале (по сравнению с январем этого года) показала рост на 12,7%. Это самый резкий рост цен в феврале как минимум с 2008 года. В феврале 2023 года авиабилеты подорожали к январю того же года лишь на 6,2%, в 2022-м - на 2,5%, в 2021-м - на 7,6%, а в предыдущие годы они росли в пределах 1–2%, согласно анализу динамики средних цен Росстата.