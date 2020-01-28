В прошлом году ASAN Viza выдала более 920 тысяч виз

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В течение 2019 года посредством ASAN Viza было выдано свыше 920 тыс. виз.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2019 года заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

По его словам, на сегодняшний день в общей сложности выдано 1 877 835 виз, 619 249 из которых предоставлены в аэропортах.

"За 2019 год количество обращений, по которым были собраны отзывы, достигло около 5 млн, что составляет 54% от общего числа обращений. Согласно отзывам, уровень удовлетворенности качеством ASAN Viza составил 99,3%", - отметил У.Мехтиев.