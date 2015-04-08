Посольство: Количество посетивших Египет азербайджанских туристов возросло

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "В последнем квартале этого года в Каире состоится заседание межправительственной комиссии по экономическим вопросам между Египтом и Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявил временный поверенный в делах Египта в Азербайджане Хейсам Джалал.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Х.Джалал сказал, что в 2010 году товарооборот между Египтом и Азербайджаном составлял 1 млрд. долларов, однако события, произошедшие в Египте за последние 4 года, отразились на товарообороте двух стран. Х.Джалал сказал, что в настоящее время товарооборот составляет порядка 500 млн. долларов. По его словам, Баку и Каир намерены продолжать укреплять торгово-экономические отношения.

Кроме того, посол отметил рост числа азербайджанских туристов, посещающих Египет: "Точных цифр у меня нет, так как граждане Азербайджана приезжают в Египет также из Грузии и России. Но большая активность азербайджанских туристов наблюдалась во время праздников Новруз. Около тысячи азербайджанских туристов посетили Египет в прошлом году".

Дипломат также отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос открытия рейсов из Баку в Египет в сезон отпусков.