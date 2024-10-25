В Москве открылось представительство Бюро по туризму Азербайджана

В Москве состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана.

В Москве состоялось открытие представительства Бюро по туризму Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Вячеслав Мануйлов, известный бизнесмен и президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

Основной целью открытия представительства Бюро в Москве является укрепление сотрудничества с российскими туристическими организациями, популяризация туристического потенциала и продуктов Азербайджана, а также расширение информационной и рекламной деятельности на российском рынке.

Представительство будет координировать маркетинговые и медийные кампании, организовывать мероприятия и взаимодействовать с туристическими агентствами, а также со СМИ. Планируется, что представительство станет "важной площадкой для налаживания взаимодействия с туристическими компаниями и государственными ведомствами, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению потока туристов из России в Азербайджан".

Фуад Нагиев, выступая на мероприятии, подчеркнул важность открытия представительства для укрепления двустороннего сотрудничества в туристической отрасли. По его мнению, это знаменует собой новый этап развития сотрудничества между двумя странами в данной сфере.

Открытие представительства стало важным шагом в развитии туризма между двумя странами, что было особо подчеркнуто в ходе мероприятия. Участники мероприятия обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере туризма.

В настоящее время авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» и российские авиаперевозчики выполняют рейсы в различные города Азербайджана, обеспечивая стабильное авиасообщение между двумя странами. За 9 месяцев 2024 года Азербайджан посетили 564,008 тыс. российских туристов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.