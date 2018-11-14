В июле-сентябре Грузию посетили более 490 тысяч граждан Азербайджана

Тбилиси. 14 ноября. REPORT.AZ/ В третьей четверти этого года из Азербайджана Грузию посетили 494,5 тыс. человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщается в отчете Национального статистического управления Грузии.

В июле-сентябре среди иностранцев, посетивших Грузию, граждане Азербайджана занимают второе место после России (582,7 тыс. человек). На третьем месте Армения (439,8 тыс. человек).

В отчетный период путешественники-нерезиденты посетили Грузию 3,2 млн раз, из них 2,6 млн приходится на долю иностраннцев. Этот показатель на 9,2% больше в годовом сравнении.

Количество иностранцев, посетивших страну, составило 2,2 млн человек (+10,2%), из них 1,6 млн человек были туристами.

Среди посетивших соседнюю страну 45% составляют люди в возрастной категории 31-50 лет, 24% - 51-70 лет, 2% - 71+ лет. Среди иностранных посетителей 45,3% - женщины, 54,7% - мужчины.

Среди посетивших Грузию иностранных граждан 50,8% прибыли в страну для отдыха, 16,7% - транзит, 15,7% - посещение друзей или знакомых, 7,7% - для бизнеса, 4,5% - для покупок, 2,2% - на лечение и 2,4% - в иных целях.

Среди посетивших соседнюю страну иностранцев самыми популярными направлениями были Тбилиси (32%) и Аджарская Автономная Республика (27%).

55% иностранных посетителей были очень довольны визитом, 33% - довольны.

Большая часть трат иностранцев за один визит в Грузию в третьей четверти года пришлась на размещение (303,9 лари), отдых, культурные и спортивные услуги (221,7 лари), еду и питье (355,5 лари). Траты за один визит в годовом сравнении выросли на 25% до 1,179 лари (435 долларов).

В июле-сентябре иностранные посетителя в целом в Грузии потратили 3,1 млрд лари (1,2 млрд долларов), в этой сумме в годовом сравнении наблюдается рост в 36,5%.