В Испании открыли первый женский отель

В Испании появился 39-местный островок рая для феминисток – первый женский отель в стране.

Как передаёт Report, расположен он на Майорке и оснащением ничем не отличается от других отелей: здесь есть бассейн, бар, просторные номера, ресторан, СПА с массажем и косметический центр.

Главное отличие в том, что если сюда захочет заглянуть мужчина, то его развернут на входе. Отель исключительно для женщин, которым больше 14 лет. Максимальный возраст для посетителей создатели гостиницы не установили.