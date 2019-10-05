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В Испании открыли первый женский отель

В Испании открыли первый женский отель

В Испании появился 39-местный островок рая для феминисток – первый женский отель в стране. 

Как передаёт Report, расположен он на Майорке и оснащением ничем не отличается от других отелей: здесь есть бассейн, бар, просторные номера, ресторан, СПА с массажем и косметический центр. 

Главное отличие в том, что если сюда захочет заглянуть мужчина, то его развернут на входе. Отель исключительно для женщин, которым больше 14 лет. Максимальный возраст для посетителей создатели гостиницы не установили.

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