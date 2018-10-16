В этом году иностранцы потратили в Азербайджане с использованием только банковских карт 1 миллиард манатов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ «За девять месяцев зарубежные гости потратили в Азербайджане с использованием только банковских карт 1 миллиард манатов».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности и коллективом Центра горячих источников и здоровья в Лянкяранском районе.

«Как вам известно, в целом, развитие туризма в нашей стране идет высокими темпами. Это – приоритетный вопрос, и в результате принятых в последние годы мер число приезжающих в нашу страну гостей резко возросло. Число приезжающих туристов увеличилось в 2016 году на 22 процента, в прошлом году – на 20 процентов, а за 9 месяцев этого года – еще на 6 процентов. За девять месяцев зарубежные гости потратили в Азербайджане с использованием только банковских карт 1 миллиард манатов. До конца года сумма, потраченная посредством банковских карт, еще более возрастет. Конечно, они расходуют и наличные, и это - большая поддержка для экономики страны. Таким образом, внимание, уделяемое туризму в последние годы, дает результаты», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«Существует множество факторов, обусловливающих развитие туризма, и все они имеются в Азербайджане. В первую очередь, транспортная инфраструктура – в настоящее время в нашей стране функционируют 6 международных аэропортов. Один из них – Лянкяранский аэропорт, который по моей инициативе еще 10 лет назад был капитально отремонтирован, можно сказать, реконструирован. Сегодня из Лянкяранского аэропорта организуются международные рейсы. Мне сейчас сообщили, что еженедельно функционируют 3-4 рейса. Это обеспечивает, с одной стороны, удобство для жителей района, граждан, проживающих в южной зоне, а с другой, - приток туристов», - отметил Глава государства.