​В этом году доходы Грузии от туризма превысили 2 млрд долларов

В августе этого года доходы Грузии от туризма достигли 396,1 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в аналитическом отчете Национального банка Грузии.

В сравнении с июлем доходы соседней Грузии от туризма выросли на 21,4 млн долларов или на 5,7%.

В январе-августе этого года доходы Грузии от туризма составили 2 226,8 млн долларов. Большая часть доходов пришлась на август, наименьший доход от туризма был зафиксирован в январе - 164,5 млн долларов.