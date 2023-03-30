В этом году число прибывших из Европы в Азербайджан увеличилось в 1,4 раза

В этом году число прибывших из Европы в Азербайджан увеличилось в 1,4 раза

В январе-феврале этого года в Азербайджан прибыло 232,5 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 148 стран мира, или в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года.

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В январе-феврале этого года в Азербайджан прибыло 232,5 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 148 стран мира, или в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат. Из них 32,4% прибыли из Российской Федерации, 21% из Турции, 9,2% из Ирана, 5,7% из Грузии, 3,8% из Индии, по 3,1% из ОАЭ и Пакистана, 1,9% из Кувейта, 1,8% из Саудовской Аравии, 1,7% из Казахстана, по 1,5% из Украины и Беларуси, 1,4% из Узбекистана, 1,3% из Туркменистана, 10,6% - из других стран. Мужчины составляли 77,5% прибывших, женщины - 22,5%. 35,1% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 63,4% - воздушным, а 1,5% - морским. Подпишитесь на наш Telegram канал