 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Батуми пройдет 8-ая Международная выставка туризма

    В выставке примут участие представители турфирм региона и ряда стран мира

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Восьмая Международная выставка туризма и гостиничного оборудования – EXPO BATUMI 2015 пройдет в Батуми 20-22 мая.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в выставке примут участие представители туристических и ресторанных компаний из Грузии, Турции, Азербайджана, России, Украины, Израиля, Армении, Литвы, Польши, Беларуси, Германии и др.

    В рамках EXPO BATUMI 2015 запланированы разные рекламные и информационные туры, презентации для участников и встречи с представителями СМИ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi