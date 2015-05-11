В Батуми пройдет 8-ая Международная выставка туризма

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Восьмая Международная выставка туризма и гостиничного оборудования – EXPO BATUMI 2015 пройдет в Батуми 20-22 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в выставке примут участие представители туристических и ресторанных компаний из Грузии, Турции, Азербайджана, России, Украины, Израиля, Армении, Литвы, Польши, Беларуси, Германии и др.

В рамках EXPO BATUMI 2015 запланированы разные рекламные и информационные туры, презентации для участников и встречи с представителями СМИ.