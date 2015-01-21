​В Баку пройдут международные выставки AİTF 2015 и HOREX Caucasus 2015

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 2-4 апреля в Бакинском экспо-центре пройдет XIV Азербайджанская международная выставка "Туризм и путешествия" (AİTF 2015).

Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, на нынешней выставке свои услуги представят авиалинии, авиаперевозчики и авиаагенты, туроператоры и турагентства, национальные туристические организации стран-участниц, гостиничные и отельные сети, санатории, пансионаты, лечебно-оздоровительные и SPA-центры.

В те же дни начнет работу и IX Кавказская международная выставка оборудования и принадлежностей для гостиниц, ресторанов и супермаркетов (HOREX Caucasus 2015). На выставке ведущие представители гостиничного и ресторанного бизнеса, мировые сети отелей продемонстрируют оборудование для небольших гостиниц, санаториев и пансионатов, супермаркетов, бизнес-центров, ресторанов и кафе.

Для участия на выставке регистрацию уже прошли 35 стран и около 400 компаний. До начала выставки их количество может возрасти.

Отметим, что на ежегодной выставке AİTF представят последние достижения и новшества в сферах делового туризма, путешествий, лечебной сфере и сфере отдыха.

Выставка ежегодно собирает в Азербайджане гостей и профессионалов данной сферы из различных стран мира.