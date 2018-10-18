В Баку проходит Национальный туристический саммит

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу Национальный туристический саммит при организации Государственного агентства по туризму и Бюро туризма Азербайджана.

Как сообщает Report, открывая мероприятие, председатель агентства Фуад Нагиев подчеркнул значение развития туризма в Азербайджане как одного из приоритетных направлений экономики страны.

"Сегодня важный день для Государственного агентства по туризму. Будучи госструктурой, мы впервые проводим мероприятие для широкой общественности. Как вы знаете, агентство учреждено распоряжением президента Ильхама Алиева в апреле этого года. С тех пор прошло более 7 месяцев. Нам поручено развивать эту область. В последние несколько лет туризм в стране прошел достаточно успешный путь, но многое еще предстоит сделать. Цель этого мероприятия - ознакомить вас с нашей деятельностью", - сказал он.