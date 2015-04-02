​В Баку начала работу Международная выставка туризма

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начала работу 14-я Азербайджанская международная выставка "Туризм и Путешествие" (AITF 2015). Выставка AITF проходит при активной поддержке министерства культуры и туризма.

Параллельно выставке AITF проходит 2-я Каспийская международная выставка "Катера и яхты" (CIBS 2015), поддержку которой оказывает Государственная морская администрация Азербайджанской Республики. Также стартует выставка 9-я Кавказская международная выставка "Все для отелей, ресторанов и супермаркетов" Horex Caucasus 2015, которая является единственным специализированным мероприятием региона в сфере отельной и ресторанной индустрии. Организаторами этих трех выставок является компания Iteca Caspian.

Как сообщает Report, на выставке в течение трех дней будет представлен широкий спектр туристических услуг. В рамках AITF 2015 371 компании из 42 стран мира представят предложения по 80 туристическим направлениям. Национальные стенды представят 17 стран мира: Аргентина, Болгария, Иран, Грузия, Доминиканская Республика, Индия, Малайзия, Марокко, ОАЭ, Словения, Таиланд, Турция и другие. Страной-дебютантом являются Мальдивы. Среди экспонентов есть туроператоры, национальные туристические организации, гостиничные сети, санатории, пансионаты, лечебно-оздоровительные и SPA-центры, спортивные и экологические туристические объекты.

Местные туроператоры, принимающие участие под эгидой министерства культуры и туризма Азербайджана, Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA), представят различные предложения.

Отметим, что выставка продлится до 4 апреля.