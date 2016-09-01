Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане выявлен факт организации тура на аннексированные территории Украины.

Как передает Report, в настоящее время туристическая компания Karvan Tourism осуществляет продажи билетов в направлении Крым-Ялта. Объявление о лечебных турах по указанному маршруту было размещено в июле на странице компании в социальной сети.

Еще 4 июня 2015 года Кабинет министров Украины утвердил "Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Согласно документу, лица, нарушившие порядок въезда на временно аннексированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополь Украины, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) предупредило граждан страны, что желающие посетить указанные территории должны учитывать порядок въезда и обращаться в МИД или посольство Украины.

В компании Karvan Tourism сообщили Report, что хотя компания не осуществляет продажи в указанном направлении, бронирование билетов или отелей возможно: “На данный момент наша компания не организует групповые туры в санатории Крыма и Ялты. Однако мы занимаемся бронированием билетов или отелей. Из-за отсутствия прямых рейсов из Азербайджана в Крым маршрут обходится клиентам относительно дорого. Групповые туры и полеты выполняются через Москву. Стоимость одного только билета Баку-Москва-Баку составляет 920 манатов”.

В ответ на запрос Report в министерстве культуры и туризма Азербайджана заявили, что туркомпаниям при организации туристических поездок рекомендуется в целом соблюдать установленные министерством иностранных дел правила въезда на территорию не только Автономной Республики Крым и Севастополя, но и любого другого государства.

Отметим, что, согласно правилам, въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно аннексированную территорию Украины и выезд из нее осуществляется через контрольные пункты по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы Украины. Специальное разрешение оформляют территориальные органы Государственной миграционной службы по месту пребывания иностранца или лица без гражданства.