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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане выпустят единую городскую карту для столицы - Baku Card.

Как сообщает Report, по словам менеджера по медиа и PR Национального бюро пропаганды туризма Кянана Гулузаде, это первая и пока что единственная практика в Азербайджане.

Он также назвал стоимость карты: "В обращение выпустят три вида Baku Card стоимостью 35, 60 и 90 манатов. Срок действия первой карты составит 24 часа, второй – 72 часа, третьей – 1 неделя".

Владельцы карт смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также бесплатно или со скидкой приобретать билеты в музеи и прочие культурные центры. Помимо этого, владельцев Baku Card ждут скидки и специальные предложения в магазинах, кафе, ресторанах и других местах.