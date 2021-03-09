В Азербайджане созданы горные пешеходные маршруты

В рамках проекта разметки пешеходных маршрутов по горным тропам в стране подготовлены 16 горных пешеходных маршрутов в трех различных направлениях

Поддержка развития экотуризма и устойчивого туризма в 2020 году и создание горных пешеходных маршрутов, являющихся основным спросом туристов в стране, стали одним из приоритетных направлений деятельности Государственного агентства туризма и Азербайджанского бюро по туризму. С этой целью в рамках проекта разметки пешеходных маршрутов по горным тропам в стране подготовлены 16 горных пешеходных маршрутов в трех различных направлениях.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Госагентстве туризма.

Степень сложности выбранных маршрутов была оценена как легкая и средняя: "Маршруты подходят для использования любым человеком со средней физической подготовкой и без каких-либо серьезных физических проблем. Помимо физической разметки горных трасс, планируется разместить координаты GPS (Global Positioning System), карты и другую необходимую информацию в соответствующем разделе веб-сайта azerbaijan.travel. Маршруты в северном направлении расположены на территории Губинского и Гусарского районов. Всего на территории обоих районов предусмотрено 6 маршрутов (Хыналыг-Галахудат (8 км), Галахудат-Грыз (12 км), Грыз-Грыздехне (8,5 км), Центр туризма Шахдаг-Лаза (4,7 км), Лаза-Кузун (6,5 км), Кузун-Ерги Кек (8 км))".

"Разметка этих маршрутов завершена, за исключением информационных щитов, которые будут размещены в точках начала маршрутов. Можно идти непрерывно и в обоих направлениях, соединяя маршруты и ночуя в гостевых домах, расположенных в придорожных деревнях. В дальнейшем возможно соединение обоих районов горными тропами. Список подходящих гостевых домов есть на веб-сайте azerbaijan.travel и в подготовленных брошюрах", - говорится в сообщении.

Маршруты в северо-западном направлении расположены на территории Шекинского, Гахского и Загатальского районов. Всего в этом регионе планируется проложить 5 маршрутов (Джар-Хонзогор (9,2 км), Хонзогор-Габиздере (6,4 км), Илису-Гашгачай (16 км), Гашгашай-Гумуг (5,5 км), Баш Гейнюк - Киш (14,6 км)): "Эти маршруты планируется завершить в апреле".

В западном регионе страны 5 пешеходных маршрутов расположены в Гейгельском, Дашкесанском и Гедабекском районах. Разметку маршрутов, оценка которых началась в прошлом году, планируется завершить в мае. Некоторые маршруты проходят по территории двух районов (Азгилли-Джавадхан (13 км), Азгилли-Чырагли (9,3 км), Чырагли-Дастафур (8,5 км), Амирван-Мехранса (10,4 км), Союг-Булаг-Мехранса (10 км)).

Кроме того, Государственное агентство туризма и Азербайджанское бюро по туризму планируют в 2021 году оценить и спроектировать Южный туристический коридор, а также горные пешеходные маршруты в Нахчыванском и Карабахском регионах".