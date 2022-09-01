В Азербайджане создана рабочая группа для решения проблем в сфере туризма

С целью установления взаимного сотрудничества и совместного решения проблем между общественными объединениями "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" (АТТА) и "Ассоциация отелей Азербайджана" (АОА) создана рабочая группа.

С целью установления взаимного сотрудничества и совместного решения проблем между общественными объединениями "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" (АТТА) и "Ассоциация отелей Азербайджана" (АОА) создана рабочая группа.

Как передает Report, информацию распространила АТТА.

Решение об этом было принято на состоявшейся сегодня встрече с представителями АОА. Стороны обсудили такие вопросы как установление и развитие взаимодействия между туристическими агентствами и отелями, регулирование ценовой политики, а также установление долгосрочных отношений между агентствами и отелями в постпандемический период.