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В Азербайджане создана рабочая группа для решения проблем в сфере туризма

В Азербайджане создана рабочая группа для решения проблем в сфере туризма С целью установления взаимного сотрудничества и совместного решения проблем между общественными объединениями "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" (АТТА) и "Ассоциация отелей Азербайджана" (АОА) создана рабочая группа.
Туризм
1 сентября 2022 г. 17:00
В Азербайджане создана рабочая группа для решения проблем в сфере туризма

С целью установления взаимного сотрудничества и совместного решения проблем между общественными объединениями "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" (АТТА) и "Ассоциация отелей Азербайджана" (АОА) создана рабочая группа.

Как передает Report, информацию распространила АТТА.

Решение об этом было принято на состоявшейся сегодня встрече с представителями АОА. Стороны обсудили такие вопросы как установление и развитие взаимодействия между туристическими агентствами и отелями, регулирование ценовой политики, а также установление долгосрочных отношений между агентствами и отелями в постпандемический период.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turizm sahəsində problemlərin həlli üçün işçi qrupu yaradılıb

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