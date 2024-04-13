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В Азербайджане наиболее дорогие 5-звездочные отели находятся в Губе

В Азербайджане наиболее дорогие 5-звездочные отели находятся в Губе Средняя стоимость номера в 5-звездочных отелях в городах и регионах Азербайджана за январь-апрель составила 225 манатов.
Туризм
13 апреля 2024 г. 15:51
В Азербайджане наиболее дорогие 5-звездочные отели находятся в Губе

Средняя стоимость номера в 5-звездочных отелях в городах и регионах Азербайджана за январь-апрель составила 225 манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного агентства по туризму за январь-апрель, составленном на основе данных сайта booking.com.

Согласно отчету, это на 21,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место по средней стоимости номера в 5-звездочных отелях занимает Губа – 269 манатов, за аналогичный период прошлого года в Губе не было 5-звездочных отелей.

На втором месте - отели Нафталана, где средняя стоимость составила 247 манатов, что в свою очередь на 17,3% больше, чем год назад.

Третье место занимает Баку - 237 манатов, далее следуют Габала - 206 манатов, Лянкяран - 170 манатов, и Исмаиллы - 155 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 5 ulduzlu hotellərdə ən yüksək qiymətlər Qubadadır

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