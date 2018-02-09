В Азербайджане будут созданы новые виды туризма

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Стратегия развития туризма в Азербайджане предусматривает эффективное использование потенциала всех регионов страны в этой области.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель Азербайджанской ассоциации туризма (AzTA) Нахид Багиров на сегодняшнем заседании организации.

"Министерство культуры и туризма подготовило новый законопроект "О туризме", направленный на совершенствование законодательной базы для развития индустрии туризма. В настоящее время он находится на стадии согласования с соответствующими структурами. Кроме того, разработана стратегия развития туризма в Азербайджане на 2016-2025 годы. Важную роль в развитии этой области играют Азербайджанская ассоциация туризма, Бюро конгрессов, Ассоциация здоровья и термального туризма, Ассоциация сельского туризма и прочие организации", - сказал глава AzTA.

По его словам, в стране есть все возможности для развития различных видов туризма в регионах и столице, включая бизнес-туризм, лечебный, спортивный и пр. "В ближайшем будущем мы увидим новые виды туризма", - добавил Багиров.