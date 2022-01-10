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В Азербайджане будут созданы новые субъекты предпринимательства по сельскому туризму

В Азербайджане будут созданы новые субъекты предпринимательства по сельскому туризму В этом году в рамках проекта “Развитие предпринимательства и самозанятости в селах” в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шекинском, Загатальском, Гахском, Лянкяранском, Астаринском и Лерикском районах, имеющих высокий туристический потенциал, будут созданы
Туризм
10 января 2022 г. 15:54
В Азербайджане будут созданы новые субъекты предпринимательства по сельскому туризму

В этом году в рамках проекта “Развитие предпринимательства и самозанятости в селах” в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шекинском, Загатальском, Гахском, Лянкяранском, Астаринском и Лерикском районах, имеющих высокий туристический потенциал, будут созданы новые субъекты предпринимательства в сфере сельского туризма.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСП) при Минэкономики.

Проект реализуется при поддержке Государственного агентства по туризму и Государственного агентства по занятости при Министерстве труда и социальной защиты. В рамках проекта в указанных районах планируется создать еще 50 субъектов предпринимательства. После отбора подходящие кандидаты будут привлечены к профессиональному обучению для получения соответствующих знаний в области туризма и услуг.

Граждане, желающие заняться сельским туризмом, могут подать заявку до 28 января. Ссылка для регистрации: https://forms.gle/m7dpQKdS5Lypft6a8

Проект был впервые реализован в селах Буйнуз, Ханагях, Топчу, Тезекенд, Сумаганлы и поселке Лагич Исмаиллинского района. В Исмаиллы было создано 15 сельских гостевых домов, около 300 жителей были проинформированы о возможностях предпринимательства и самозанятости. Этим было обеспечено трудоустройство около 40 женщин и молодых людей из 15 семей. Сельские гостевые дома, оказывающие услуги по размещению местных и иностранных туристов, способствуют росту доходов жителей и обеспечению их занятости, развитию предпринимательства в районе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kənd turizminə dair yeni sahibkarlıq subyektləri yaradılacaq

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