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    В Азербайджане будет принят новый закон о туризме

    Министерство культуры и туризма недовольно нездоровой конкуренцией в секторе туризма© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ К сожалению, мы не смогли привести уровень на пляжах Азербайджана в соответствие с требуемыми международными организациями стандартами.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

    По его словам, сегодня некоторые бизнесмены способствуют нездоровой конкуренции в пляжном бизнесе. "Самой важной задачей, стоящей сегодня перед правительством Азербайджана, является принятие нового закона о туризме", - добавил он. 

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