В Азербайджане будет принят новый закон о туризме

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ К сожалению, мы не смогли привести уровень на пляжах Азербайджана в соответствие с требуемыми международными организациями стандартами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

По его словам, сегодня некоторые бизнесмены способствуют нездоровой конкуренции в пляжном бизнесе. "Самой важной задачей, стоящей сегодня перед правительством Азербайджана, является принятие нового закона о туризме", - добавил он.