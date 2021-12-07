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В Азербайджане аккредитация экскурсовода обойдется в 200-500 манатов

В Азербайджане аккредитация экскурсовода обойдется в 200-500 манатов Действующие в Азербайджане экскурсоводы должны будут проходить аккредитацию каждые 3 года.
Туризм
7 декабря 2021 г. 12:57
В Азербайджане аккредитация экскурсовода обойдется в 200-500 манатов

Действующие в Азербайджане экскурсоводы должны будут проходить аккредитацию каждые 3 года.

Об этом сообщила Report менеджер по качеству Органа национальной сертификации гидов и экскурсоводов Сакина Аскерова.

Председатель Ассоциации экскурсоводов Азербайджана Турал Мусаев сообщил, что стоимость аккредитации составит 200-500 манатов.

"Мы предлагаем, чтобы часть этой суммы выплачивало Бюро по туризму", - отметил он.

Т. Мусаев также сообщил о числе экскурсоводов в стране: "На данный момент в стране около 300 экскурсоводов. Считаем, что после оптимизации их останется около 100".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda turizm bələdçiləri üçün akkreditasiya 200-500 manata başa gələcək

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