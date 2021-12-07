В Азербайджане аккредитация экскурсовода обойдется в 200-500 манатов

Действующие в Азербайджане экскурсоводы должны будут проходить аккредитацию каждые 3 года.
Об этом сообщила Report менеджер по качеству Органа национальной сертификации гидов и экскурсоводов Сакина Аскерова.
Председатель Ассоциации экскурсоводов Азербайджана Турал Мусаев сообщил, что стоимость аккредитации составит 200-500 манатов.
"Мы предлагаем, чтобы часть этой суммы выплачивало Бюро по туризму", - отметил он.
Т. Мусаев также сообщил о числе экскурсоводов в стране: "На данный момент в стране около 300 экскурсоводов. Считаем, что после оптимизации их останется около 100".