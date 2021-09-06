В августе поток визитов из Азербайджана в Грузию утроился

В августе этого года Грузию из Азербайджана посетил 11 181 человек.

В августе этого года Грузию из Азербайджана посетил 11 181 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма Грузии.

Согласно документу, это на 7 424 человека или в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе число гостей из Азербайджана сократилось в годовом сравнении на 82,5% и составило 48 783 человека.

Общее число международных посетителей Грузии в прошлом месяце составило 1 054 329 человек (-31,7%). За первые 8 месяцев этот показатель составил 308 674.