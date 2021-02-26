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В аэропорту Дубая паспортный контроль можно пройти за несколько секунд

В аэропорту Дубая паспортный контроль можно пройти за несколько секунд Теперь пассажиры могут пройти миграционный контроль всего за пять-девять секунд
Туризм
26 февраля 2021 г. 18:24
В аэропорту Дубая паспортный контроль можно пройти за несколько секунд

В аэропорту Дубая заработала система ускоренного паспортного контроля с использованием технологий распознавания лиц и радужной оболочки глаза, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На 122 "умных выходах" (Smart Gates) хаба в зонах вылета и прибытия пассажиров установлена биометрическая программа на базе искусственного интеллекта. Теперь пассажиры могут пройти миграционный контроль всего за пять-девять секунд.

Первой такую технологию своим путешественникам предложила национальная авиакомпания еще осенью прошлого года. Теперь возможность быстро пройти все формальности есть и у клиентов других перевозчиков.

Услугой биометрического контроля могут воспользоваться пассажиры старше 17 лет. Им необходимо пройти предварительную регистрацию (в киосках регистрации отсканировать свой биометрический паспорт) и оформить посадочные талоны (для зоны вылета).

Как заявил местным СМИ руководитель Главного управления по делам проживания и иностранцев в Дубае (GDRFA) Мохаммед Ахмед Аль Марри, в будущем иммиграционных терминалов в аэропорту Дубая не будет вовсе.

Все, что потребуется от путешественника, это просто пройтись по аэропорту для выполнения всех формальностей. Его распознают и отсканируют многочисленные камеры и датчики воздушной гавани.

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