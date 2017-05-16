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    В аэропортах Москвы отменили 11 рейсов

    Авиарейсы Баку-Москва и Москва-Баку выполняются по графику

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Из-за непогоды в аэропортах Москвы отменили 11 рейсов и задержали 16 рейсов. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    По информации, в аэропорту Домодедово задержали 12 рейсов и еще восемь рейсов отменили. В Шереметьево четыре рейса задержаны и еще два рейса отменены. Во Внуково отменен один рейс. В аэропорту Жуковский все вылеты проходят по расписанию.

    Отметим, что из Международного аэропорта Гейдар Алиев сообщили Report, что рейсы Баку-Москва и Москва-Баку выполняются по графику. 

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