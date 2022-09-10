О нас

Утверждены требования по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов

Утверждены требования по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов Коллегия Государственного агентства по туризму утвердила "Минимальные требования к страховой сумме по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов".
Туризм
10 сентября 2022 г. 11:00
Утверждены требования по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов

Коллегия Государственного агентства по туризму утвердила "Минимальные требования к страховой сумме по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов".

Как сообщает Report, поправки были утверждены председателем коллегии Фуадом Нагиевым.

Согласно требованию, страховая сумма должна определяться туроператором и турагентами в зависимости от того, являются ли они микро -, малыми, средними или крупными предпринимателями в сумме не менее указанной ниже:

- Для туроператоров и турагентов, являющихся субъектами микропредпринимательства - 50 000 манатов;

- Для туроператоров и турагентов, являющихся субъектами малого предпринимательства – 100 000 манатов;

- Для туроператоров и турагентов, являющихся субъектами среднего предпринимательства – 200 000 манатов;

– Для туроператоров и турагентов, являющихся крупными субъектами предпринимательства – 500 000 манатов.

Страховые суммы, установленные в части 2 настоящих требований, предусмотрены только для договора страхования гражданской ответственности, заключенного за нарушение условий договора, предусмотренного статьей 8.1 закона Азербайджанской Республики "О туризме". В данном договоре страхования при страховании рисков, вытекающих из иных видов гражданско-правовых договоров, заключенных с субъектами предпринимательства в связи с осуществлением деятельности туроператоров и турагентов, страховое обеспечение по этим рискам не включается в страховые суммы, установленные частью 2 настоящих требований.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Turoperator və turagentlərin mülki məsuliyyətinin sığortası üzrə tələblər təsdiq edilib

Экслюзивные новости

Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi