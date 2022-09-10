Утверждены требования по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов

Коллегия Государственного агентства по туризму утвердила "Минимальные требования к страховой сумме по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов".

Коллегия Государственного агентства по туризму утвердила "Минимальные требования к страховой сумме по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов".

Как сообщает Report, поправки были утверждены председателем коллегии Фуадом Нагиевым.

Согласно требованию, страховая сумма должна определяться туроператором и турагентами в зависимости от того, являются ли они микро -, малыми, средними или крупными предпринимателями в сумме не менее указанной ниже:

- Для туроператоров и турагентов, являющихся субъектами микропредпринимательства - 50 000 манатов;

- Для туроператоров и турагентов, являющихся субъектами малого предпринимательства – 100 000 манатов;

- Для туроператоров и турагентов, являющихся субъектами среднего предпринимательства – 200 000 манатов;

– Для туроператоров и турагентов, являющихся крупными субъектами предпринимательства – 500 000 манатов.

Страховые суммы, установленные в части 2 настоящих требований, предусмотрены только для договора страхования гражданской ответственности, заключенного за нарушение условий договора, предусмотренного статьей 8.1 закона Азербайджанской Республики "О туризме". В данном договоре страхования при страховании рисков, вытекающих из иных видов гражданско-правовых договоров, заключенных с субъектами предпринимательства в связи с осуществлением деятельности туроператоров и турагентов, страховое обеспечение по этим рискам не включается в страховые суммы, установленные частью 2 настоящих требований.