Генсек Всемирной туристской организации: Азербайджан вложил немало инвестиций в экономику страны - ЭКСКЛЮЗИВ

"Азербайджан за последние годы вложил немало инвестиций в страну, и это дает конкретные и интересные результаты".

Об этом российскому бюро Report заявил Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) ООН Зураб Пололикашвили.

"В июле у нас состоялась очень интересная встреча исполнительного совета, который является одной из самых важных структур нашей организации. Министры из 35 стран собрались в Баку для решения важных вопросов по туризму. Мероприятие было крайне удачным. У нас очень хорошие дружеские отношения с председателем Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуадом Нагиевым и, я, надеюсь, что мы и дальше продолжим наше сотрудничество в этой сфере", - заявил генеральный секретарь.

"Во время визита в Баку я встретился с президентом Азербайджанской Республики, господином Ильхамом Алиевым. На встрече мы обсудили перспективные направления развития туризма и особенности реализации различных туристических проектов. Хочу отметить, что у Азербайджана очень хорошие туристические возможности и руководство страны во главе с президентом делает многое для развития этой индустрии", - отметил Пололикашвили.

Игбал Рустамов