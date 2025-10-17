Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%

    Туризм
    • 17 октября, 2025
    • 18:06
    Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%

    Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) в январе-августе этого года посетили 58 тыс. 348 иностранцев и лиц без гражданства.

    По полученной Report информации, это на 24,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Только в августе Нахчыван посетили 7 967 иностранцев и лиц без гражданства, что на 26,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В течение отчетного периода подавляющее большинство иностранных туристов, посетивших Нахчыван, останавливались в квартирах, которые принадлежали им самим или их семьям. Их число составило 27 355 человек, что на 14,05% меньше, чем годом ранее.

    За 8 месяцев в арендованных квартирах разместился 2 971 турист, что на 32,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Наименьшее число туристов останавливалось в гостиницах и объектах гостиничного типа (1 191 человек). Это на 34,6% меньше в годовом сравнении.

    В январе-августе этого года в Азербайджан прибыли 1 млн 720,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран, что на 1,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    турпоток Нахчыван
    Naxçıvana turist axını 24 %-dən çox azalıb

    Последние новости

    18:36

    В Бахрейне учреждено посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    18:32
    Фото

    Обсуждены вопросы подготовки к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в следующем году

    Другие
    18:14
    Фото

    Азербайджан принял участие в Ежегодных собраниях Избирательной группы ВБ и МВФ

    Финансы
    18:06

    Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%

    Туризм
    17:59

    ВПП ООН нарастила поставки в Газу до 560 тонн продовольствия в день

    Другие страны
    17:43
    Фото

    В Физули организован концерт по случаю Дня города

    Культура
    17:38
    Видео

    Число погибших из-за взрыва в Бухаресте возросло до трех человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:34

    Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТО

    Внешняя политика
    17:32

    Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народов

    Внешняя политика
    Лента новостей