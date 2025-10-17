Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%

Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) в январе-августе этого года посетили 58 тыс. 348 иностранцев и лиц без гражданства.

По полученной Report информации, это на 24,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в августе Нахчыван посетили 7 967 иностранцев и лиц без гражданства, что на 26,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение отчетного периода подавляющее большинство иностранных туристов, посетивших Нахчыван, останавливались в квартирах, которые принадлежали им самим или их семьям. Их число составило 27 355 человек, что на 14,05% меньше, чем годом ранее.

За 8 месяцев в арендованных квартирах разместился 2 971 турист, что на 32,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наименьшее число туристов останавливалось в гостиницах и объектах гостиничного типа (1 191 человек). Это на 34,6% меньше в годовом сравнении.

В январе-августе этого года в Азербайджан прибыли 1 млн 720,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран, что на 1,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.