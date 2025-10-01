Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Турпоток в Азербайджан сократился почти на 2%

    Туризм
    • 01 октября, 2025
    • 14:24
    Турпоток в Азербайджан сократился почти на 2%

    В январе-августе текущего года Азербайджан посетили 1 млн 720,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 66,2% прибывших составили мужчины, 33,8% - женщины.

    Согласно полученным данным, 25,5% всех прибывших составляют граждане России, 16,9% - Турции, 7,8% - Ирана, 7,3% - Индии, 4,6% - Саудовской Аравии, 4,1% - Грузии, 4% - Казахстана, 3,4% - Пакистана, 2,4% - Китая, 2,2% - Узбекистана, 2,1% - Израиля, 1,8% - ОАЭ, 1,4% - Украины, по 1,2% - Туркменистана и Кувейта, 1% - Беларуси, а 13,1% - граждане других стран.

    За последний год число прибывших из стран Евросоюза увеличилось на 7,5% и составило 73 000 человек, из стран Персидского залива - сократилось на 6,3% - до 287,8 человек, из стран СНГ - на 6,1% - до 600,9 человек, а из других стран выросло на 3,5% - до 758,8 человек.

    76% иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в страну, воспользовались воздушным транспортом, 22,6% - железнодорожным и автомобильным, а 1,4% - морским.

    турпоток Азербайджан Госкомстат
    Azərbaycana turist axını 2 %-ə yaxın azalıb

    Последние новости

    15:45

    Эмиль Меджидов: Каспий может стать площадкой для создания "зеленого" транспортного стандарта

    Инфраструктура
    15:38

    На парковке аэропорта Хитроу загорелся электромобиль

    Другие страны
    15:38

    Представитель AZAL: В Евразии выбросы от транспорта могут увеличиться до 30%

    Инфраструктура
    15:37

    Денежная база в Азербайджане в сентябре выросла на 2%

    Финансы
    15:35

    Валютные резервы ЦБА увеличились в сентябре примерно на 1%

    Финансы
    15:32

    В Госкомитете по градостроительству назвали приоритетом обеспечение климатической устойчивости

    Инфраструктура
    15:26

    Эльвин Гаджиев: Инновационный центр в Нахчыване стимулирует развитие экосистемы - ЭКСКЛЮЗИВ

    ИКТ
    15:24

    В России хотят увеличить импорт бензина из Беларуси и снять пошлины на поставки из ряда стран

    Энергетика
    15:23

    Глава ЕК: Для усиления военной помощи мы выделяем Украине €4 млрд - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей