Турпоток в Азербайджан сократился почти на 2%

В январе-августе текущего года Азербайджан посетили 1 млн 720,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 66,2% прибывших составили мужчины, 33,8% - женщины.

Согласно полученным данным, 25,5% всех прибывших составляют граждане России, 16,9% - Турции, 7,8% - Ирана, 7,3% - Индии, 4,6% - Саудовской Аравии, 4,1% - Грузии, 4% - Казахстана, 3,4% - Пакистана, 2,4% - Китая, 2,2% - Узбекистана, 2,1% - Израиля, 1,8% - ОАЭ, 1,4% - Украины, по 1,2% - Туркменистана и Кувейта, 1% - Беларуси, а 13,1% - граждане других стран.

За последний год число прибывших из стран Евросоюза увеличилось на 7,5% и составило 73 000 человек, из стран Персидского залива - сократилось на 6,3% - до 287,8 человек, из стран СНГ - на 6,1% - до 600,9 человек, а из других стран выросло на 3,5% - до 758,8 человек.

76% иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в страну, воспользовались воздушным транспортом, 22,6% - железнодорожным и автомобильным, а 1,4% - морским.