Азербайджанские туристы смогут посещать курорты на западе Украины поездом из Киева

"Принимая во внимание интерес туристов из Азербайджана, мы можем предложить им ездить в Трускавец и Моршин поездом из Киева".

"Принимая во внимание интерес туристов из Азербайджана, мы можем предложить им ездить в Трускавец и Моршин поездом из Киева".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации гостиничных объединений и гостиниц городов Украины Юрий Опанащук на проходящей в Баку презентации туристических возможностей Киева.

По его словам, ассоциация, которую он возглавляет в 2015 году обратилась в министерство инфраструктуры Украины, чтобы возобновить полёты которые совершались до 2014 года. "Это прямые рейсы Львов-Баку. Потому что там есть курорты, такие как Трускавец и Моршин, которые граждане Азербайджана очень часто посещают".

Юрий Опанащук отметил, что санатории в этих городах Украины пользуются большим спросом среди азербайджанских туристов : "Сегодня, принимая во внимание их интерес, мы можем им также предложить поехать в эти города поездом, который отправляется из Киева в 8 часов утра".