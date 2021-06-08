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Азербайджанские туристы смогут посещать курорты на западе Украины поездом из Киева

Азербайджанские туристы смогут посещать курорты на западе Украины поездом из Киева "Принимая во внимание интерес туристов из Азербайджана, мы можем предложить им ездить в Трускавец и Моршин поездом из Киева".
Туризм
8 июня 2021 г. 13:00
Азербайджанские туристы смогут посещать курорты на западе Украины поездом из Киева

"Принимая во внимание интерес туристов из Азербайджана, мы можем предложить им ездить в Трускавец и Моршин поездом из Киева".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации гостиничных объединений и гостиниц городов Украины Юрий Опанащук на проходящей в Баку презентации туристических возможностей Киева.

По его словам, ассоциация, которую он возглавляет в 2015 году обратилась в министерство инфраструктуры Украины, чтобы возобновить полёты которые совершались до 2014 года. "Это прямые рейсы Львов-Баку. Потому что там есть курорты, такие как Трускавец и Моршин, которые граждане Азербайджана очень часто посещают".

Юрий Опанащук отметил, что санатории в этих городах Украины пользуются большим спросом среди азербайджанских туристов : "Сегодня, принимая во внимание их интерес, мы можем им также предложить поехать в эти города поездом, который отправляется из Киева в 8 часов утра".

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Версия на английском языке Azerbaijani tourists to be able to visit Ukrainian resorts by train from Kyiv

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