Туристический потенциал освобожденных территорий представлен на международной выставке в Москве

Туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана представлен на 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT) в Москве.

Туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана представлен на 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT) в Москве.

Об этом российскому бюро Report сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По словам Гулузаде, Россия является одним из приоритетных рынков для азербайджанского туризма: "Первое место среди иностранных туристов, посетивших Азербайджан в прошлом году, заняли именно граждане России. Мы планируем еще больше увеличить количество туристов из России в Азербайджан", - сказал представитель Агентства.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях ускоренными темпами создается инфраструктура, в том числе туристическая: "С текущего года организуются поездки иностранных туристов на освобожденные территории. Мы начали привлекать туристов на освобожденные от оккупации территории из разных стран, в том числе и из России. Карабах обладает мощным туристическим потенциалом".