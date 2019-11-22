​Туристические возможности Азербайджана продвигают в Польше

Представители отечественной индустрии туризма при организации Бюро туризма Азербайджана принимают участие в выставке TT Warsaw 2019 в Варшаве (Польша).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Цель выставки - продвижение туристических возможностей Азербайджана на рынках Центральной Европы и содействие привлечению большего количества туристов в страну.

Стенд Азербайджана, представленный четырьмя туристическими компаниями и группой отелей на международной выставке, с первого дня привлек множество посетителей.

В рамках выставки, которая продлится до 23 ноября, состоятся деловые встречи с заинтересованными сторонами и обмен идеями для дальнейшего сотрудничества.

TT Warsaw 2019 - это ежегодная туристическая выставка в формате B2B (Business to Business). В этом году в выставке приняли участие более 450 компаний из 53 стран, мероприятие посетили свыше 20 тыс. человек.