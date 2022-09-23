Туристические возможности Азербайджана продемонстрированы в Польше и Чехии

С целью продвижения туристических возможностей Азербайджана в Европе Азербайджанским бюро туризма были проведены презентации в Польше и Чехии.

С целью продвижения туристических возможностей Азербайджана в Европе Азербайджанским бюро туризма были проведены презентации в Польше и Чехии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, в мероприятиях, проводимых с целью расширения сотрудничества с партнерами в Варшаве, Кракове и Праге, приняли участие до 15 туристических компаний, представляющих туристическую индустрию Азербайджана.

На мероприятиях, проведенных в Польше, была представлена информация о туристическом потенциале страны, польском наследии в Азербайджане, возведении польскими архитекторами многих исторических памятников и сооружений в Баку, в Шемахе, Гяндже, Гусаре и Загатале, а также о знаменитых поляках, которые жили и творили в Азербайджане.

На мероприятии, состоявшемся в столице Чехии Праге, были проведены встречи в деловом формате между представителями промышленности обеих стран. Чешские туроператоры и турагенты были проинформированы о туристических продуктах Азербайджана, процедурах получения электронной визы.

На мероприятии была представлена подробная информация о возможностях зимнего туризма в Азербайджане, горных пеших маршрутах, маршруте Slow Food, а также проведена дегустация азербайджанских вин.