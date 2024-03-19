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Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке в Москве

Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке в Москве Государственное агентство по туризму и Бюро по туризму Азербайджана представили туристические возможности Азербайджана на проходящей 19-21 марта в Москве 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT).
Туризм
19 марта 2024 г. 16:48
Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке в Москве

Государственное агентство по туризму и Бюро по туризму Азербайджана представили туристические возможности Азербайджана на проходящей 19-21 марта в Москве 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT).

Как сообщает российское бюро Report, 13 компаний и организаций местной туриндустрии, а также ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и Туристический центр "Шахдаг" представляют страну на выставке, которая считается одним из главных туристических событий в России и регионе СНГ.

На национальном стенде посетители могут ознакомиться с материалами о туристических достопримечательностях Азербайджана и памятниках истории, архитектуры и культуры, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, образцами богатой национальной кухни, больше узнать о развитии в стране виноделия, делового, оздоровительного и экологического туризма, а также о возможностях зимнего туризма и современных горнолыжных центрах, действующих в Азербайджане.

В рамках выставки проводятся встречи в формате B2B, рассматриваются возможности сотрудничества.

Отметим, что в январе-феврале Азербайджан посетили 91 397 туристов из России, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году турпоток из России увеличился на 39,9% по сравнению с 2022 годом - до 625 106 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Moskvada turizm imkanlarını nümayiş etdirir

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