Турецкие специалисты проводят тренинги в сфере услуг Азербайджана

При организации Государственного агентства по туризму для работающих в сфере услуг проводятся тренинги с участием турецких экспертов в сфере туризма.

При организации Государственного агентства по туризму для работающих в сфере услуг проводятся тренинги с участием турецких экспертов в сфере туризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно Программе совместных действий азербайджано-турецкой совместной комиссии по туризму, тренинги, проводимые экспертами и тренерами, отобранными министерством культуры и туризма Турции, продлятся 6 дней.

Тренинги для групп из 30 человек по вопросам регистрации, питания и уборки, а также управленческих навыков проводятся в Баку, Гяндже и Шуше.

В тренингах планируется участие 105 человек.