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Турецкие специалисты проводят тренинги в сфере услуг Азербайджана

Турецкие специалисты проводят тренинги в сфере услуг Азербайджана При организации Государственного агентства по туризму для работающих в сфере услуг проводятся тренинги с участием турецких экспертов в сфере туризма.
Туризм
12 декабря 2023 г. 16:52
Турецкие специалисты проводят тренинги в сфере услуг Азербайджана

При организации Государственного агентства по туризму для работающих в сфере услуг проводятся тренинги с участием турецких экспертов в сфере туризма.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно Программе совместных действий азербайджано-турецкой совместной комиссии по туризму, тренинги, проводимые экспертами и тренерами, отобранными министерством культуры и туризма Турции, продлятся 6 дней.

Тренинги для групп из 30 человек по вопросам регистрации, питания и уборки, а также управленческих навыков проводятся в Баку, Гяндже и Шуше.

В тренингах планируется участие 105 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli mütəxəssislər Azərbaycanın xidmət sektorunda təlimlərə başlayıb

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