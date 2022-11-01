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Турецкие отели подключают платежные системы России для приема карт "Мир"

Турецкие отели подключают платежные системы России для приема карт "Мир" Турецкие отели подключают российские платежные системы, которые позволяют принимать не только карты "Мир", но и Visa и Mastercard, выпущенные в России. Прием карт возможен уже в 5 турецких отелях.
Туризм
1 ноября 2022 г. 09:56
Турецкие отели подключают платежные системы России для приема карт Мир

Турецкие отели подключают российские платежные системы, которые позволяют принимать не только карты "Мир", но и Visa и Mastercard, выпущенные в России. Прием карт возможен уже в 5 турецких отелях.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей бизнес-отрасли.

Так, в Papillon Zeugma Relaxury обратились к российскому сервису по приему платежей Sigma после отказа турецкого банка Ziraat от использования карт "Мир", пишет издание. Кроме того, карты Visa и Mastercard, выпущенные в пределах РФ, стали вновь доступны в отеле Papillon Belvil.

Представители турецкой Nirvana, на которую также ссылается издание, заверили, что в трех отелях этой сети продолжают принимать карты "Мир", но не раскрыли, какой банк или сервис обрабатывает транзакции. Помимо Турции и другие дружественные государства подключили отечественные платежные системы: в частности, PayAnyWay стала доступна на территории Беларуси и Казахстана.

В центральных банках России и Турции, НСПК, а также в других платежных системах, включая Sigma, не ответили на вопрос "Известий" о том, как проходят операции по картам "Мир" в Турции.

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Версия на английском языке Turkish hotels connect Russian payment systems to accept Mir cards

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