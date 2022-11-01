Турецкие отели подключают платежные системы России для приема карт "Мир"

Турецкие отели подключают российские платежные системы, которые позволяют принимать не только карты "Мир", но и Visa и Mastercard, выпущенные в России. Прием карт возможен уже в 5 турецких отелях.

Турецкие отели подключают российские платежные системы, которые позволяют принимать не только карты "Мир", но и Visa и Mastercard, выпущенные в России. Прием карт возможен уже в 5 турецких отелях.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей бизнес-отрасли.

Так, в Papillon Zeugma Relaxury обратились к российскому сервису по приему платежей Sigma после отказа турецкого банка Ziraat от использования карт "Мир", пишет издание. Кроме того, карты Visa и Mastercard, выпущенные в пределах РФ, стали вновь доступны в отеле Papillon Belvil.

Представители турецкой Nirvana, на которую также ссылается издание, заверили, что в трех отелях этой сети продолжают принимать карты "Мир", но не раскрыли, какой банк или сервис обрабатывает транзакции. Помимо Турции и другие дружественные государства подключили отечественные платежные системы: в частности, PayAnyWay стала доступна на территории Беларуси и Казахстана.

В центральных банках России и Турции, НСПК, а также в других платежных системах, включая Sigma, не ответили на вопрос "Известий" о том, как проходят операции по картам "Мир" в Турции.